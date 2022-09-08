В октябре Псково-Печерский монастырь организует флористический мастер-класс

07:48, 08 сентября 2022, ПАИ

В октябре Псково-Печерский монастырь организует флористический мастер-класс, сообщается в Telegram-канале обители.

«По благословению священноначалия и по вашим многочисленным просьбам мы запускаем новый дополнительный формат флористических мероприятий. Приглашаем вас принять участие в мастер-классе «Осенняя композиция», который будет приурочен ко дню тезоименитства митрополита Псковского и Порховского Тихона», - сообщается в объявлении.

Мастер-класс состоится 8 и 9 октября. Каждый участник получит возможность создать композицию для украшения храма, узнать особенности использования осенних материалов, научиться работать с различными вазонами.

В программе: мастер-класс по нескольким видам осенних композиций, участие в богослужениях, экскурсия по монастырю, посещение Богом зданных пещер. Количество мест ограничено.

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