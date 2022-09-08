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Ночные заморозки снова ожидаются в Пскове и Великих Луках

Ночные заморозки снова ожидаются в Пскове и Великих Луках, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По Псковской области 8 сентября прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть ветер северных направлений, умеренный. Температура днём составит +12...+17 градусов, ночью прогнозируются заморозки 0...-3 градуса.                                                                                                                         

В Пскове воздух днём прогреется до +15, ночью ожидаются заморозки 0...-1 градус. В Великих Луках днём будет до +14 градусов, ночью: заморозки 0...-2.

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