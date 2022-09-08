О ввозе в Псковскую область продукции животного происхождения отчитался Россельхознадзор

08:32, 08 сентября 2022, ПАИ

За 8 месяцев 2022 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области проконтролировало ввоз из 53 стран мира 33,6 тыс. тонн продукции животного происхождения, 101,5 тыс. тонн кормов и кормовых добавок, а также 726,7 млн доз ветеринарных вакцин и 187,9 тыс. литров лекарственных препаратов, предназначенных для ветеринарного применения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В большем объеме были импортированы мясо и мясопродукты – 13,9 тыс. тонн, рыба и рыбопродукция – 8,7 тыс. тонн, молоко и молочная продукция – 8,2 тыс. тонн, готовая продукция – 1,5 тыс. тонн, а также сырье животного происхождения – 509,6 тонн.

В отношении всех партий поступившей продукции проводился ветеринарный контроль. Товары, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза, направлены в адреса грузополучателей.

В августе в страну через подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию было ввезено 57 партий мяса и мясопродуктов – более 1 тыс. тонн, 68 партий молока и молочной продукции – 1,2 тыс. тонн, 91 партия рыбы и рыбной продукции – 1,3 тыс. тонн, а также 358 партий кормов и кормовых добавок – 13,5 тыс. тонн.