Водитель грузовика пострадал в результате ДТП в Плюсском районе

09:31, 08 сентября 2022, ПАИ

ДТП произошло в посёлке Заплюсье, на 179-м км дороги, на границе с Ленинградской областью, ночью.

Водитель грузовика «Урал», сотрудник дорожной организации, выполняющей капремонт трассы, при езде задним ходом не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.