Водитель грузовика пострадал в результате ДТП в Плюсском районе
ДТП произошло в посёлке Заплюсье, на 179-м км дороги, на границе с Ленинградской областью, ночью.
Водитель грузовика «Урал», сотрудник дорожной организации, выполняющей капремонт трассы, при езде задним ходом не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика, он госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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