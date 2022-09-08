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Общество

Сколько россиян будут искать ушедшие из страны бренды, показал опрос

Только 12% россиян будут искать способ покупки ушедших из России брендов за рубежом. Об этом пишет агентство «Прайм», ссылаясь на опрос Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

На покупку готовы 17% мужчин и 7% женщин. В основном такой выбор делали люди от 18 до 24 лет (в 27% случаев), реже – люди старше 60 лет (в 4% случаев).

В случае прекращения продаж в России одежды какой-нибудь иностранной марки выберут нужный товар другой марки 71%. Если судить по опросу, то так поступили бы 65% мужчин и 76% женщин. Наиболее популярен этот ответ был среди людей от 60 лет – 79%. В 76% случаев так поступят люди от 18 до 24 лет и от 45 до 59 лет.

Некоторые отметили, что после прекращения продажи товаров иностранной марки они будут ждать возобновления продажи. Так сказали 7% мужчин и 6% женщин.

Респонденты также оценили важность факторов при выборе одежды от нуля до семи. Наибольшее количество баллов получили такие факторы, как приемлемая цена (6,3), высокое качество (6,06), натуральные материалы (5,49). Чуть менее важными факторами для покупателей оказались отечественное производство (3,32), соответствие модным тенденциям (3,21) и соответствие национальной культуре (2,38).

Инициативный всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 20-23 августа. В нём приняли участие пять тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на исследование платформы CDEK.Shopping, россияне чаще всего хотят заказать из-за рубежа товары IKEA, Uniqlo, а также с сайта iHerb.

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