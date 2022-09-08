Волна сообщений о минировании школ охватила Псков

09:49, 08 сентября 2022, ПАИ

Сообщения о минировании школ Пскова поступили в оперативные службы сегодня, 8 сентября. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

В частности, поступили сообщения о минировании всех школ города, а также торгового комплекса «Пик60» и центра диализа Б. Браун. Подробности уточняются.

Напомним, это далеко не первые в этом году сообщения о минировании в Пскове. Например, подобная волна лжеминирований прошла в городе 25 марта. Тогда звонки о минировании объектов поступали с территории Украины. Ещё одна волна лжеминирований прошла по Пскову 2 сентября.