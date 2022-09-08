Омбудсмен призвала индексировать пенсии всех россиян

10:35, 08 сентября 2022, ПАИ

Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Восточном экономическом форуме.

Она отметила, что огромная дискуссия развернулась после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий. Каждый год инфляция вносит изменения в заработную плату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы она корректировалась, пояснила омбудсмен. При этом, когда норма об индексации пенсии появилась, то её решили распространить только на неработающих пенсионеров.

«Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или он не работает», - подчеркнула Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

Она также добавила, что пенсионер получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестаёт работать. Причём если раньше он получал их через четыре месяца, то сейчас это происходит уже через два.

Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, это стало известно в конце августа из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, отметили в сообщении.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – «На пути к многополярному миру».