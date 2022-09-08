У студентов-медиков ПсковГУ начались занятия в Псковской инфекционной больнице

09:54, 08 сентября 2022, ПАИ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице начались занятия у пятикурсников кафедры «Лечебное дело» ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Студенты изучали базисные принципы и методологию доказательной медицины, а также роль клинических рекомендаций в работе врача-терапевта. После лекций ребята отправились на практические занятия в отделения больницы. Здесь они приняли участие в разборе клинических случаев вместе с действующими врачами.

Такие пары для студентов-медиков будут проводиться в больнице регулярно. Это стало возможно благодаря статусу «клиническая», который присвоили учреждению в январе текущего года.

Преподавать ребятам будут главный врач учреждения, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко и её заместитель по педиатрии, главный внештатный инфекционист области Елена Карзанова.

На площадке Псковской областной инфекционной больницы начало работу новое структурное подразделение ПсковГУ – клиническая кафедра Института медицины и экспериментальной биологии. Здесь развернулись учебная лабораторная комната по микробиологии, вирусологии; лаборантская и аудитория для экспериментальной работы по этим предметам.