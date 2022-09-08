Ярмарка дополнительного образования пройдёт в Пскове 10 сентября

11:21, 08 сентября 2022, ПАИ

10 сентября Ольгинская гимназия организует в Пскове «Ярмарку кружков». Ярмарка для детей и родителей пройдёт с 10:00 до 13:00 на улице Горького, 4в. Участникам представят кружки, курсы и секции, которые гимназия предлагает для дополнительного образования дошкольников и школьников.

В частности, речь идёт о подготовке к школе, к ОГЭ по обществознанию, математике и биологии, об английском по методике Phonics для подготовки к школе. Также действует кружок разговорного английского по системе В. Мещеряковой, кружок робототехники, ментальной арифметики, техники чтения, изостудия «В красках», творческая мастерская, лаборатория юного исследователя, шахматы, джиу-джитсу, настольный теннис, волшебный мир музыки, фотокурс «От фотографии к себе», итальянский язык (для старших школьников и взрослых).

Для детей на ярмарке подготовили мастер-классы по рукоделию, лабораторные опыты, занятия с лего-роботами, игры на английском языке, музыкальные упражнения и другие интересные занятия. Педагоги гимназии расскажут об обучающих программах, познакомят родителей с методиками преподавания, пособиями и подробно ответят на возникшие вопросы.

Также взрослых гостей «Ярмарки кружков» ждет презентация специальной программы - фитнес для родителей, в который входит степ-аэробика, боди-балет, зумба и силовые тренировки. Тренировки будут идти одновременно с подготовкой к школе для малышей, чтобы родители тоже смогли провести время с пользой.

Ольгинская гимназия подготовила несколько сюрпризов для гостей ярмарки: все желающие смогут сделать фотографии в яркой осенней фотозоне, угоститься чаем с пирогами и принять участие в розыгрыше абонементов на занятия. Во время проведения ярмарки можно будет приобрести абонементы на занятия по специальной цене.

Вход на мероприятие свободный, все активности и мастер-классы также проводятся бесплатно.

Подробнее о «Ярмарке кружков» и курсах дополнительного образования можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте» «Ярмарка кружков в «Ольгинской гимназии» https://vk.com/dopy_pskov и по телефону +7 (953) 236-00-05.

Ольгинская гимназия имеет лицензию на образовательную деятельность, что дает возможность вернуть 13 % от стоимости обучения.