Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть россиянам

10:26, 08 сентября 2022, ПАИ

Телефонные мошенники начали мстить людям, которые пытаются их разыграть при телефонном разговоре: номера таких клиентов злоумышленники начинают использовать в качестве подменных, рассказал 8 сентября главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил «Известиям» Голованов.

Во II квартале 2022-го мошенники стали наращивать активность, следует из данных приложения Kaspersky Who Calls. За этот период вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество поступали 41% россиян, тогда как в I квартале эта цифра находилась на уровне 36%.

В марте число звонков злоумышленников сократилось, но уже в апреле снова начало расти и достигло своего пика в июне, оценили в «Лаборатории Касперского».

Среди легенд и схем, которые активно применялись в течение шести месяцев этого года, можно выделить роботизированные обзвоны и звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, отметили в компании.