ТРАНСЛЯЦИЯ Начало голосования на региональных выборах обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 08 сентября 2022, ПАИ

Начало голосования на региональных выборах обсуждают на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Все ли избирательные комиссии укомплектованы? Готов ли технически регион к ДЭГ? Будут ли на предстоящих выборах международные наблюдатели?

На эти и другие вопросы ответит председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.