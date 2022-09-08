ТРАНСЛЯЦИЯ Начало голосования на региональных выборах обсуждают в медиацентре ПАИ
Начало голосования на региональных выборах обсуждают на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Все ли избирательные комиссии укомплектованы? Готов ли технически регион к ДЭГ? Будут ли на предстоящих выборах международные наблюдатели?
На эти и другие вопросы ответит председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
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