Прокуратура направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом

10:57, 08 сентября 2022, ПАИ

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», - говорится в сообщении.

Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд «в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны».

Уточняется, что прокуроры обеспечили взаимодействие с правоохранительными органами, а также с профильными специалистами. Изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Так, в период 1941-1944 годов Ленинград был блокирован немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода.

Всего за период блокады Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более 1 миллиона советских граждан. Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных жителей блокадного города, приговорами и архивными данными.

«Вместе с тем в ходе Нюрнбергского процесса правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», - отмечают в Генпрокуратуре.