Объявлен набор в танцевальную студию ПсковГУ «Аллегория»

11:42, 08 сентября 2022, ПАИ

Объявлен набор студентов в студию «Аллегория» ПсковГУ, которая объединяет исполнителей и любителей танцевального искусства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Команда уже на протяжении восьми лет радует зрителей своими выступлениями, участвует в разных проектах и мероприятиях вуза, отметили в пресс-службе.

«С помощью танца мы дарим людям радость и радуемся сами, – рассказали в «Аллегории». – Наша студия – это место получения положительных эмоций и заряда бодрости на весь день».

Записаться в студию танца можно по ссылке здесь.