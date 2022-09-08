Объявлен набор в танцевальную студию ПсковГУ «Аллегория»
Объявлен набор студентов в студию «Аллегория» ПсковГУ, которая объединяет исполнителей и любителей танцевального искусства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Команда уже на протяжении восьми лет радует зрителей своими выступлениями, участвует в разных проектах и мероприятиях вуза, отметили в пресс-службе.
«С помощью танца мы дарим людям радость и радуемся сами, – рассказали в «Аллегории». – Наша студия – это место получения положительных эмоций и заряда бодрости на весь день».
Записаться в студию танца можно по ссылке здесь.
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