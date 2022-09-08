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Общество

Россиянам предложат инвестировать в бриллианты

Компания АЛРОСА на фоне санкций собирается предложить россиянам инвестировать в бриллианты, в том числе с возможностью обратного выкупа по цене, привязанной к рыночной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

АЛРОСА планирует вывести на рынок инвестиционные бриллианты — НДС на их покупку отменят с 1 октября. Компания хочет предложить два продукта — редкие крупные бриллианты стоимостью от 50 тысяч долларов с индивидуальной ценой и «бриллиантовые корзины» стоимостью 25–50 тысяч долларов — они будут иметь единую цену за один карат. Производитель также предлагает услугу хранения этих камней.

Директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Амелькин сообщил изданию, что компания хочет предоставить инвесторам возможность обратной реализации камней — в частности, продажа на аукционах и интернет-площадке АЛРОСЫ. В компании оценивают потенциальный объем российского рынка инвестиционных бриллиантов в 200 миллионов долларов.

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