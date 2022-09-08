Посетителей «Акваполиса» в Пскове эвакуируют из-за сообщения о минировании

11:57, 08 сентября 2022, ПАИ

Посетителей ТРК «Акваполис» в Пскове эвакуируют из-за сообщения о минировании здания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Ранее появилась информация о минировании торгового комплекса «ПИК60». Подобные сообщения поступают в службу МЧС периодически и оказываются ложными.