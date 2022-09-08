Островичу на 90-летие подарили свинью

12:31, 08 сентября 2022, ПАИ

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Ветерану Ивану Гаврилову из деревни Приозерная Островского района на 90-летие подарили свинью, пишет газета «Островский вестник».

3 сентября Иван Гаврилов отпраздновал 90-летний юбилей, на него пришли не только члены семьи, но и бывший директор Сошихинского льнозавода, на котором ветеран проработал 35 лет.

Бывший директор Сошихинского льнозавода, глава сельского поселения «Воронцовская волость» Владимир Орлов поблагодарил ветерана предприятия за самоотверженный многолетний труд на благо родного края, вручил юбиляру именное письмо от президента РФ и передал слова поздравлений и подарки от первых лиц области и района.

Главной фишкой праздника, как пишет издание, стал подарок от детей, внуков и правнуков, который они принесли в коробке.

«Многочисленная родня приобрела для Ивана Семёновича живую хрюшку, толстенькую, беленькую, с миленьким бантиком. Юбиляр только охнул да поднял большой палец вверх. Стало быть, доволен остался!» – говорится в сообщении.