Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Островичу на 90-летие подарили свинью

Ветерану Ивану Гаврилову из деревни Приозерная Островского района на 90-летие подарили свинью, пишет газета «Островский вестник».

3 сентября Иван Гаврилов отпраздновал 90-летний юбилей, на него пришли не только члены семьи, но и бывший директор Сошихинского льнозавода, на котором ветеран проработал 35 лет.

Бывший директор Сошихинского льнозавода, глава сельского поселения «Воронцовская волость» Владимир Орлов поблагодарил ветерана предприятия за самоотверженный многолетний труд на благо родного края, вручил юбиляру именное письмо от президента РФ и передал слова поздравлений и подарки от первых лиц области и района.

Главной фишкой праздника, как пишет издание, стал подарок от детей, внуков и правнуков, который они принесли в коробке.

«Многочисленная родня приобрела для Ивана Семёновича живую хрюшку, толстенькую, беленькую, с миленьким бантиком. Юбиляр только охнул да поднял большой палец вверх. Стало быть, доволен остался!» – говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 сентября 2022

До 18 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября
08 сентября 2022

Систему хронометража обновили в бассейне псковской спортшколы «Барс»
08 сентября 2022

Ещё 225 псковичей заразились коронавирусом
08 сентября 2022

В Палкинском районе задумались о создании одежды из собственного льна

08 сентября 2022

Гимн России будут исполнять перед открытием избирательных участков в Псковской области
08 сентября 2022

Островичу на 90-летие подарили свинью
08 сентября 2022

ТРАНСЛЯЦИЯ Начало голосования на региональных выборах обсуждают в медиацентре ПАИ
08 сентября 2022

В Пскове известная пиццерия откроет ресторан в здании «Стекляшки»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...