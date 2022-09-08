На псковичку завели уголовное дело за кражу велосипеда

12:18, 08 сентября 2022, ПАИ

Кражу велосипеда раскрыли в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась 45-летняя псковичка, которая рассказала, что из подъезда жилого дома на улице Плехановский посад неизвестный похитил велосипед.

В ходе расследования удалось установить похитительницу. Ею оказалась местная жительница 1981 года рождения. При проведении обыска велосипед у неё изъяли. Возбуждено уголовное дело.