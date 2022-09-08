Более тысячи псковичей изъявили желание стать наблюдателями на выборах

13:00, 08 сентября 2022, ПАИ

Более тысячи псковичей изъявили желание стать наблюдателями на предстоящих выборах, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По его словам, поступило «порядка 1100 заявлений». «Больше всего было подано заявлений от Общественной палаты Псковской области», - уточнил Игорь Сопов и добавил, что палата традиционно активно принимает участие в этом процессе, а ее члены время от времени проходят специальные курсы от облизбиркома.

В Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований: Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.