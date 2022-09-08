Контрабанду партии сигарет на 300 тысяч рублей пресекли в Себеже

12:52, 08 сентября 2022, ПАИ

Контрабанду партии сигарет на 300 тысяч рублей пресекли в Себеже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». При оформлении грузового состава, следовавшего на выезд из России в сопредельное государство, псковские таможенники и пограничники обнаружили признаки несанкционированного проникновения в два опломбированных контейнера.

После досмотра пограничники извлекли из контейнеров пять тысяч пачек табачных изделий, вложенных в деревянные опалубки груза. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии составила более 300 тысяч рублей.

Контрабандная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.