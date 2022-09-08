Систему хронометража обновили в бассейне псковской спортшколы «Барс»
Новую систему автоматической регистрации времени установили в бассейне спортивной школы олимпийского резерва «Барс» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.
Возможность обновить материально-техническую базу спортшкола получила благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделили 4,4 млн рублей.
Отметим, что на конец сентября запланировано проведение чемпионата и первенства Псковской области по плаванию. Мероприятие пройдёт на площадке спортшколы олимпийского резерва «Барс». Для фиксации результатов спортсменов будет использоваться новая система хронометража.
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