Часы работы пункта вакцинации в «Империале» изменятся 10 сентября

13:07, 08 сентября 2022, ПАИ

10 сентября изменятся часы работы пункта вакцинации в «Империале», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Время работы изменится всего на один день, обращают внимание медики. В этот день пункт будет открыт с 9:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в регионе заболели ещё 225 человек.