Часы работы пункта вакцинации в «Империале» изменятся 10 сентября
10 сентября изменятся часы работы пункта вакцинации в «Империале», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.
Время работы изменится всего на один день, обращают внимание медики. В этот день пункт будет открыт с 9:00 до 13:00.
Ранее сообщалось, что коронавирусом в регионе заболели ещё 225 человек.
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