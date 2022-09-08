Псковские эксперты участвуют в обсуждении судьбы малых исторических городов

13:41, 08 сентября 2022, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в XIII Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». Мероприятие проходит в Ельце (Липецкая область), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

На конференции коллеги в области охраны культурного наследия из разных субъектов РФ собрались с целью обсуждения текущей ситуации и выявления положительного опыта в области сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских поселений.

От региона в конференции участвуют заместитель начальника отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Колокольцева и заместитель директора – начальник отдела «Служба управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО» научно-производственного центра по охране памятников Мария Лисенкова.

Мария Лисенкова выступила с докладом о возможностях использования буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве инструмента сохранения исторической градостроительной среды.

Напомним, конференции, посвящённые сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений, проводятся с 2009 года. Организаторы мероприятия – Российская ассоциация реставраторов, правительство Липецкой области, администрация городского округа города Ельца при поддержке Министерства культуры России и Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.