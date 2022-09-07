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Культура

Встречу с российскими поэтами организуют в Пушкинских Горах

Елена Абдулаева. Остров уединения (2007). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает гостей и жителей Псковской области на встречу с российскими поэтами 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

На встречу ждут Арсения Ли, Виталия Молчанова, Аллу Поспелову, Алексея Пурина, Евгения Чигрина. Информацию об их книгах и, шире, их творческой деятельности, о победах в различных конкурсах, а также другие краткие биографические сведения можно найти на официальном сайте «Михайловского».

Планируется также, что на литературные встречи прибудет делегация псковских поэтов, где будут Игорь Смолькин (Изборцев), Андрей Бениаминов, Юрий Ишков, Александр Камянчук, Тауфик Рахматуллин.

Чтения проведут в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Их начало в 16:00. Вход в зал свободный для всех желающих.

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