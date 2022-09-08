Роспотребнадзор сообщил о выявлении второго случая оспы обезьян на Северо-Западе

13:24, 08 сентября 2022, ПАИ

В России выявили второй случай заражения оспой обезьян, сообщает Lenta.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — рассказали в ведомстве.

Специалисты также выяснили, с кем контактировал заболевший, за ними наблюдают врачи. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, заявили в Роспотребнадзоре.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у мужчины, прилетевшего из Португалии. Он обратился к врачу с характерной сыпью. Заболевание он перенёс в лёгкой форме и был выписан из больницы 22 июля.

К типичным симптомам оспы обезьян относятся высокая температура, увеличение лимфоузлов, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев заражения оспой обезьян.