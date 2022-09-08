Андрей Турчак поздравил Донбасс с годовщиной освобождения от фашистов

13:36, 08 сентября 2022, ПАИ

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак в своём Telegram-канале поздравил жителей ДНР с 79-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня Донбасс отмечает годовщину с момента освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Долгих два года дончане провели в оккупации, но их дух и воля к победе не были сломлены, – отметил сенатор. – Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с 79-летием освобождения Донбасса. Желаю здоровья, благополучия, а главное – мирного неба».

Он напомнил, что в ходе Донбасской операции в 1943 году была разбита и изгнана с Донецкой земли полумиллионная группа фашистских армий, а подвиг советских солдат в боях за Саур-Могилу стал примером мужества и доблести воинов-освободителей.

«Сегодня наши солдаты, офицеры, добровольцы снова освобождают Донбасс от нацизма. Как и тогда, сегодняшние нацисты при отступлении используют тактику выжженной земли, бьют по мирным жителям и гражданским объектам. История сделала полный круг. Но и в этот раз, как и почти 80 лет назад, победа будет за нами. Потому что наше дело правое, в этом наша сила», – добавил Андрей Турчак.