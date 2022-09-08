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Общество

Эксперт оценил значимость новых образовательных IT-проектов для молодёжи

Фото: PxHere

В России при поддержке Минцифры осенью запускают два образовательных IT-проекта. В них смогут принять участие школьники и студенты.

Для учеников 8–11-х классов запущен проект «Код будущего». Это двухлетнее обучение языкам программирования в офлайн- и онлайн-форматах. Для студентов есть проект «Цифровые кафедры», который даёт возможность получить цифровую профессию параллельно с основным образовательным треком. Кроме того, студентам, успешно прошедшим обучение на цифровой кафедре, будет выдан диплом государственного образца о переподготовке. 

В 2022 году по данным программам начнут обучение свыше 100 тысяч школьников и порядка 80 тысяч студентов. 

Обучение цифровым компетенциям на сегодняшний день очень важно, считает врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. По его мнению, цифровые технологии очень глубоко проникают в современную жизнь и с каждым днём их влияние всё увеличивается.

«Например, раньше очень сложно было представить себе передачу юридически значимых электронных документов между различными компаниями. А сегодня мы даже на уровне правительства используем так называемые Big Data, для того чтобы принимать решения», — рассказал он.

Виталий Рахманов подчеркнул, что ведение всей этой деятельности невозможно без специалистов в сфере IT. «Конечно, все образовательные программы, которые сейчас делают, очень важны, они всегда актуальны и всегда в тренде. Важно заметить, что IT-сфера — это такая история, которая меняется ежедневно. Это же касается и профильного образования. Оно не такое фундаментальное, как какие-то классические направления, оно тоже очень живое, гибкое и изменчивое. Поэтому очень важно, что появляются именно такие курсы и программы, которые позволяют очень быстро и точечно освоить какой-то конкретный навык, компетенцию и идти дальше работать», — подчеркнул специалист.

Он также обратил внимание на то, что все курсы в настоящее время очень хорошо настроены на восприятие человека. «В принципе, даже те люди, которые не очень хорошо общаются с компьютером, хорошо погружаются в основные темы и спокойно проходят обучение. А говорить про школьников вообще не приходится», — отметил Рахманов.

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