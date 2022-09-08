Глава Минфина рассказал о социальной поддержке населения России

14:32, 08 сентября 2022, ПАИ

Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет её развивать, создавая более эффективную адресную систему помощи. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил глава Минфина Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

«Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи», - ответил он на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки и сможет ли его наращивать.