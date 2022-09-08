За кражу имущества РЖД осудили жителя Псковской области

15:01, 08 сентября 2022, ПАИ

Жителя Невеля признали виновным в хищении имущества ОАО «РЖД». Приговор по уголовному делу утвердил и. о. мирового судьи судебного участка № 41 Невельского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура».

Невельчанин похитил детали верхнего строения пути (железнодорожные подкладки, костыли и противоугоны) и продал их. Это установил суд с учётом представленных государственным обвинителем Великолукской транспортной прокуратуры доказательств.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 6 месяцев. Испытательный срок составит 6 месяцев.