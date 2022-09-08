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Общество

23-24 сентября в ПсковГУ пройдёт конференция в честь 625-летия Псковской судной грамоты

23-24 сентября в Пскове пройдет XVII Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество», посвящённая 625-летию Псковской судной грамоты, сообщается в Telegram-канале Госархива Псковской области. Площадкой для проведения конференции станет Псковский государственный университет.

23 сентября состоится торжественная церемония открытия мероприятия, пройдёт пленарное заседание «Псковская судная грамота как памятник отечественного права».

24 сентября планируется работа тематических площадок и круглых столов: «Формирование и развитие судебной системы», «Псковская судная грамота и её время», «Средневековое общество и право», «Преемственность правовых традиций: от Псковской судной грамоты к источникам современного права».

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