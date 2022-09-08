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Общество

В Струго-Красненском районе после капремонта открылась Новосельская школа

Фото: комитет по образованию Псковской области

В Струго-Красненском районе после капремонта открылась Новосельская средняя образовательная школа (СОШ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

В рамках проекта «Модернизация школьных систем образования Псковской области» в здании образовательного учреждения старые оконные блоки заменены на стеклопакеты, также произведена замена входных дверных групп и дверей в классные комнаты, в учебных классах обновлена мебель.

Фото: Комитет по образованию Псковской области

Отмечается, что в 2022/2023 учебном году в школе будут учиться 62 ребёнка. В 2019 году в Новосельской СОШ по программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2014–2020 годы» был отремонтирован спортивный зал. В 2020 году в школе создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование».

Фото: комитет по образованию Псковской области

Фото: комитет по образованию Псковской области

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