Стало известно об изменении расписания и частоты авиарейсов из Пскова в Москву

15:35, 08 сентября 2022, ПАИ

Расписание самолётов, летающих по маршруту Псков – Москва, изменится. Это связано с увеличением частоты авиарейсов, сообщил директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов.

«Сейчас у нас в неделю выполняется семь рейсов. С 26 сентября будет девять, а с 1 ноября — десять. Появится ещё два вечерних рейса: в пятницу и в воскресенье. И с 1 ноября — в среду либо во вторник», — пояснил он.

Отметим, с 26 сентября меняется расписание самолётов, летающих по маршруту Псков – Москва. Если сейчас вылететь из Пскова в Москву можно было в 7:40, то 26-го числа расписание изменится. В этот день борт вылетит из Пскова в 10:35. А уже 30 сентября и 2 октября из Пскова в Москву самолёты будут вылетать дважды — в 10:35 и 21:15.

До 26 сентября самолёты из Пскова вылетают в столицу в 7:40, рейс из Москвы — по расписанию: в 21:50.