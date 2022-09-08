Бетонными блоками перекрыли проезд на улице Подвишенской из-за жалоб псковичей

16:16, 08 сентября 2022, ПАИ

Проезд на участке улицы Подвишенской в Пскове загородили бетонными блоками. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Законно?! Ул. Подвишенская», – говорится в сообщении.

В администрации города Пскова Псковскому агентству информации пояснили, что заграждение установили по решению городской межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения. Поводом для такого решения послужили жалобы местных жителей. По их словам, автомобилисты стали курсировать по частному сектору, тем самым мешая безопасному передвижению детей. Заявление было рассмотрено, и проезд заблокировали.