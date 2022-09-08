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Общество

Бетонными блоками перекрыли проезд на улице Подвишенской из-за жалоб псковичей

Фото: группа «Инцидент Псков»

Проезд на участке улицы Подвишенской в Пскове загородили бетонными блоками. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Инцидент Псков»

«Законно?! Ул. Подвишенская», – говорится в сообщении.

Фото: группа «Инцидент Псков»

В администрации города Пскова Псковскому агентству информации пояснили, что заграждение установили по решению городской межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения. Поводом для такого решения послужили жалобы местных жителей. По их словам, автомобилисты стали курсировать по частному сектору, тем самым мешая безопасному передвижению детей. Заявление было рассмотрено, и проезд заблокировали.

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