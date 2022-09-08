Массовую проверку водителей провели в Печорах
Массовую проверку с целью предотвращения нарушений правил дорожного движения организовали полицейские в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» проверили документы водителей и провели профилактические беседы с пешеходами.
Мероприятие прошло вблизи Печорской лингвистической гимназии. Школьникам также подарили световозвращающие элементы в рамках акции «Стань видимым».
«Начало учебного года — время всегда непростое. Детям нужно напомнить о необходимости выбирать безопасные маршруты движения от дома до школы и обратно. Чем успешно и занимались полицейские», — отмечается в сообщении.
За время отработки сотрудники полиции выявили пять нарушений ПДД: трое водителей не были пристёгнуты ремнями безопасности, а у двоих отсутствовал полис ОСАГО.