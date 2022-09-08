Массовую проверку водителей провели в Печорах

17:34, 08 сентября 2022, ПАИ

Массовую проверку с целью предотвращения нарушений правил дорожного движения организовали полицейские в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» проверили документы водителей и провели профилактические беседы с пешеходами.

Мероприятие прошло вблизи Печорской лингвистической гимназии. Школьникам также подарили световозвращающие элементы в рамках акции «Стань видимым».

«Начало учебного года — время всегда непростое. Детям нужно напомнить о необходимости выбирать безопасные маршруты движения от дома до школы и обратно. Чем успешно и занимались полицейские», — отмечается в сообщении.

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За время отработки сотрудники полиции выявили пять нарушений ПДД: трое водителей не были пристёгнуты ремнями безопасности, а у двоих отсутствовал полис ОСАГО.