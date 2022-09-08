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Общество

Минсельхоз поддержит агротуристический проект из Псковской области

Фото: «Хлебный хутор»

Проект из Псковской области «Мельница Кикута. Парк ремёсел» стал победителем конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства РФ на получение федеральной поддержки в рамках гранта «Агротуризм». Он вошёл в первую двадцатку проектов, по оценке экспертов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Средства на его реализацию выделят в следующем году. Общий объём поддержки составит более 9 млн рублей. Проект разработала индивидуальный предприниматель, глава крестьянского хозяйства Ольга Волконская. Она ведёт свою деятельность в деревне Сорокино Печорского района (туристический объект «Хлебный хутор»).

На средства гранта «Агротуризм» предполагается создать комплексный туристический продукт, в рамках которого предстоит восстановление работы водяной мельницы с прилегающей инфраструктурой, а также строительство гостевого дома для размещения туристов.

Создание туристического ремесленного центра также позволит развивать и продвигать народные промыслы и ремёсла.

В перспективе при запуске проекта запланировано производство хлебопекарной продукции из муки мельничного помола. Силами туристического центра будут организованы знакомство с укладом сельской жизни, работой мельницы, дегустация и приобретение фермерской продукции, мастер-классы по изготовлению пряников, печению хлеба.

В сообщении отмечается, что всего в рамках конкурса на получение в 2023 году гранта «Агротуризм» в Минсельхоз России поступили 223 заявки из 63 регионов. В результате отбора в 50 субъектах определены 73 проекта, которые смогут получить поддержку государства. Общий объём федерального финансирования составит 500 млн рублей.

Напомним, что грант «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором. Претендовать на максимальную сумму смогут предприниматели, вложившие не менее 25 %. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству территории и другие цели.

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