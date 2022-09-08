Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы

16:25, 08 сентября 2022, ПАИ

Врачи британской королевы выразили беспокойство в связи с состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендуют ей оставаться под медицинским наблюдением, сообщает ТАСС.

В связи с «проблемами с передвижением», которые испытывает Елизавета II, она впервые за время своего правления утвердила нового премьер-министра не в Букингемском дворце в Лондоне, а в замке Балморал, где она традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября.

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована и провела сутки в одной из лондонских больниц. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле Елизавета II отменила своё запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а на прошлой неделе пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии.