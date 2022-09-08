Участок дороги от улицы Гатчинской до Киевского переулка отремонтируют в Пскове

17:17, 08 сентября 2022, ПАИ

Участок дороги от улицы Гатчинской до Киевского переулка в Пскове приведут в порядок. Контракт на выполнение работ выставлен на торги. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Борис Елкин.

«В прошлом году в ходе приёмки ремонта на Крестовском шоссе встал вопрос отвода воды и ремонта дороги у дома № 86. Огромная лужа образовывалась здесь на протяжении многих лет», – отмечается в сообщении.

По результатам аукциона подрядчику предстоит отремонтировать более 100 метров дороги с переустройством сети ливневой канализации. Работы планируется выполнить до 30 ноября.