Часть улиц Гагарина и Металлистов в Пскове закроют для автомобилей

16:53, 08 сентября 2022, ПАИ

С 10 по 12 сентября в связи с проведением ремонтных работ будут закрыты для движения автотранспорта участок улицы Гагарина от улицы Бастионной до улицы Яна Фабрициуса и участок улицы Металлистов от здания № 14 до улицы Яна Фабрициуса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Подрядная организация запланировала срез старого покрытия в рамках капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, а также заранее выбирать пути объезда.