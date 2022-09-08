Участник свадебного торжества разбился насмерть в Псковском районе

17:10, 08 сентября 2022, ПАИ

В деревне Родина Псковского района 28-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. После этого водителя выбросило из автомобиля.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Спасатели обесточили автомобиль.

По словам гостей свадьбы, мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на категоричные возражения участников торжества против управления транспортным средством в таком состоянии.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, следователи по расследованию ДТП, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.