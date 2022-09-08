Карантин по бешенству ввели в печорской деревне

17:50, 08 сентября 2022, ПАИ

Карантин по бешенству ввели в деревне Гора Печорского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Карантин ввели на территории эпизоотического очага заболевания – личного подворья в деревне Гора, а также на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.

Ограничения будут действовать в течение 60 дней. На этот период запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории очага посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала, привлечённого для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней.