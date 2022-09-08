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Общество

Псковичи дистанционно проверили себя на долги около 300 тысяч раз

Около 300 тысяч раз жители Псковской области смогли узнать о своих долгах с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

Средняя посещаемость сервиса, согласно данным статистики, — 39 400 раз в месяц.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбуждённых исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии.

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