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Общество

Колокольню с электронным звонарём откроют в Плюсском районе

Фото: Группа «Жители Лядской волости»

Строительство колокольни закончили в деревне Новоселье Плюсского района, при въезде со стороны деревни Ляды. Об этом сообщается в группе «Жители Лядской волости» в соцсети «ВКонтакте».

Заказаны семь колоколов, которые планируется успеть установить к празднованию Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. На них нанесут надписи «Литы сии колокола в граде Романове на заводе Андрея Дьячкова ко храму Рождества Богородицы в д. Новоселье в память о Р.Б. ЛЮДМИЛЕ».

Фото: Группа «Жители Лядской волости»

«Колокола заказаны на средства ныне усопшей рабы Божией Людмилы из города Долгопрудный, о чем на самом большом колоколе весом 33 кг будет сделана соответствующая памятная надпись», – отмечается в сообщении.

Также будет установлен электронный звонарь, и по деревне Новоселье периодически будет раздаваться колокольный звон.

Фото: Группа «Жители Лядской волости»

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