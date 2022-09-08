Колокольню с электронным звонарём откроют в Плюсском районе

18:14, 08 сентября 2022, ПАИ

Строительство колокольни закончили в деревне Новоселье Плюсского района, при въезде со стороны деревни Ляды. Об этом сообщается в группе «Жители Лядской волости» в соцсети «ВКонтакте».

Заказаны семь колоколов, которые планируется успеть установить к празднованию Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. На них нанесут надписи «Литы сии колокола в граде Романове на заводе Андрея Дьячкова ко храму Рождества Богородицы в д. Новоселье в память о Р.Б. ЛЮДМИЛЕ».

«Колокола заказаны на средства ныне усопшей рабы Божией Людмилы из города Долгопрудный, о чем на самом большом колоколе весом 33 кг будет сделана соответствующая памятная надпись», – отмечается в сообщении.

Также будет установлен электронный звонарь, и по деревне Новоселье периодически будет раздаваться колокольный звон.