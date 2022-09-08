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Современные методы изучения болотных экосистем обсуждают на семинаре в Бежаницах

Международный семинар «Современные методы изучения и восстановления болотных экосистем» начал свою работу в концертом зале Бежаницкого РЦК 8 сентября. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

В семинаре принимают участие ведущие болотоведы России и Белоруссии, аспиранты, молодые учёные и специалисты охраны природы, в том числе научные сотрудники Полистовского заповедника. Учёные продемонстрировали современные методы и технологии, применяемые для изучения и сохранения болотных экосистем, а также поделились опытом восстановления нарушенных болот на территории Белоруссии.

Мероприятие проводится под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии России и Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-Западного региона. Цель – привлечение внимания к вопросам изучения и охраны болотных особо охраняемых природных территорий, расположенных на Северо-Западе России.

Завтра, 9 сентября, участники проведут день на экологической тропе «Плавницкое болото» в Полистовье.  

Полевые болотные семинары проводились под эгидой секции болотоведения Всесоюзного ботанического общества с 1968 года до распада СССР. Последняя подобная встреча состоялась в августе 1991 года на базе Центрально-лесного государственного заповедника. Важным итогом усилий болотоведов стало создание в 1994 году Полистовского и Рдейского заповедников с целью сохранения, изучения и популяризации водно-болотных угодий.

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