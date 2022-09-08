Псковские учителя приняли участие в телеконкурсе на канале «Культура»

18:15, 08 сентября 2022, ПАИ

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Телевизионный конкурс «Передача знаний» стартовал на телеканале «Россия Культура». Это первая профессиональная игра учителей на российском телевидении, в том числе для участников конкурса «Учитель года России». Об этом пишет Telegram-канал комитета по образованию Псковской области.

Это совместный проект Минпросвещения России и телеканала «Россия Культура». Его целью является повышение престижа учительской профессии. В первом сезоне будут участвовать 32 команды учителей из разных регионов.

Псковские учителя Екатерина Савичева, Елена Вегера, Максим Ермолин, Илья Казанцев, Анастасия Дмитриева поучаствовали в съёмках. Они прошли шесть конкурсных испытаний: «Палочка-выручалочка», «Предметы по выбору», «В одно касание», «Лабораторная работа», «Опять двойка», «Сила знаний».

Новый выпуск программы «Передача знаний» выйдет в эфир в 17:40, 11 сентября на телеканале «Россия Культура».