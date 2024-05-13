Планами на следующий театральный сезон поделился арт-директор Псковского драмтеатра

17:57, 13 мая 2024, ПАИ

О планах на следующий театральный сезон рассказал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 мая.

«Идёт работа над спектаклем «Перекрёсток» по русским романсам. Ещё один музыкальный спектакль в планах по песням из кинофильмов. Всё это нас ждёт в ближайшее время», – рассказал он.

Также Андрей Пронин добавил, что проведение фестиваля «Другое искусство» запланировано на 29-30 мая и 1 июня. Ожидается, что на нём в числе прочих будут представлены работы из Кабардино-Балкарии.

«В следующем сезоне есть надежда с «Лягушками» съездить в Москву. В декабре запланирована премьера «Маленькие трагедии» по Александру Сергеевичу Пушкину. Ставит его Гульназ Балпеисова. Далее Тимур Кулов по пьесе Леонида Андреева поставит спектакль «Каинова печать», Андрей Гончаров поставит спектакль по пьесе Перси Шелли «Ченчи», которая в России ставилась один раз – в 1924 году», – рассказал Андрей Пронин.