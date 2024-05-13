Псковских детей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Лето без ДТП»
Дети из Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Лето без ДТП», сообщили ПАИ в Благотворительном фонде поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени «Наташи Едыкиной».
Поучаствовать могут дети до 14 лет. Подать заявку необходимо до 13 июня. Ознакомиться с подробностями можно здесь.
Конкурс приурочен к Международному дню защиты детей и направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период.
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13 мая 2024
Псковских детей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Лето без ДТП»