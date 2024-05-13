Псковских детей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Лето без ДТП»

17:28, 13 мая 2024, ПАИ

Дети из Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Лето без ДТП», сообщили ПАИ в Благотворительном фонде поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени «Наташи Едыкиной».

Поучаствовать могут дети до 14 лет. Подать заявку необходимо до 13 июня. Ознакомиться с подробностями можно здесь.

Конкурс приурочен к Международному дню защиты детей и направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период.