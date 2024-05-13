Псковский писатель Игорь Смолькин стал номинантом Патриаршей литературной премии
Псковский писатель Игорь Смолькин стал номинантом тринадцатого сезона Патриаршей литературной премии, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
Палата попечителей рассмотрела каждую из предложенных кандидатур с учётом вклада писателя-соискателя в развитие современной русской литературы.
По итогам рабочей дискуссии в короткий список номинантов тринадцатого сезона Патриаршей литературной премии вошёл и Игорь Смолькин.
Также на заседании прошло обсуждение организационных вопросов, связанных с проведением торжественной церемонии избрания и награждения лауреатов, которая состоится 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
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