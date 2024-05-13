О нюансах процесса постановки спектакля «Амфитрион» рассказал его режиссёр

17:33, 13 мая 2024, ПАИ

О нюансах постановки спектакля «Амфитрион» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина рассказал режиссёр спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 мая.

Он отметил, что репетиции начались с января и проходили по сегодняшний день. При этом во время отсутствия режиссёра актёры сами репетировали отдельные сцены.

«Я вижу, как после первого приезда к следующему приезду у них накапливаются вопросы, предложения, новые находки», – отметил Ильгиз Зайниев.

Также во время репетиций актёрский состав сталкивался с необходимостью сокращения текста.

«Мы пробуем, и во время репетиций выясняется, что этот кусок мешает или повторяется. В те времена говорили много, времени у них было много. Образное сегодня мы понимаем быстрее, чем все эти нагромождения образов», – рассказал режиссёр.

Особым нюансом во время постановки спектакля Ильгиз Зайниев назвал наличие рифмы.

«Сложность в том, что в тексте ещё и рифма есть. Это не проза – взял и выкинул. Тут надо строку соблюдать, рифму соблюдать», – подчеркнул он.

Напомним, что 14, 15 и 24 мая на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина пройдут первые показы спектакля «Амфитрион» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ильгиза Зайниева.