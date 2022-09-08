Великолучанка принимает участие в международном инклюзивном форуме «Территория Ритма»

20:19, 08 сентября 2022, ПАИ

Великолучанки Анастасия Князькова и Екатерина Князькова принимают участие в международном инклюзивном форуме «Территория Ритма». Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News.

Пятый инклюзивный форум социальных предпринимателей и социально ориентированных лидеров «Территория Ритма» начал работу в Нижегородской области.

«Территория ритма» – это акселерационная площадка развития социального предпринимательства и лидерства для активных людей со всей России, в том числе с инвалидностью.

За четыре дня работы форума участники смогут проработать свои идеи и создать полноценные социальные и социально-предпринимательские проекты.

Финальной частью форума станет защита проектов. Победители получат сертификаты на гранты в размере 150 тысяч рублей, 100 тысяч и 50 тысяч рублей.

И наша великолучанка Анастасия Князькова на своей странице в Вконтакте поделилась своими первыми впечатлениями:

«Я узнала, что означает РИТМ-

Реализация

Идей

Твоей

Мечты!

Послание на моём бейджике расстрогало, до слез.

Выступление создателя Ритма – Романа Пономаренко, слова о том, что губернатор Нижнего Новгорода поверил в идею форума и поддержал – это же вдохновляет, друзья. Под гимн России на экране на большой карте появлялись регионы, участвующие в сегодняшнем РИТМе, а всё участники из этих регионов махали рукой.

Псковская область тоже в ритме! Из города Великие Луки мы здесь вдвоём», – написала Анастасия.

Напомним, что первый в России инклюзивный форум «Территория Ритма» ведёт свою активную работу с 2017 года. И за пять лет из простого молодежного мероприятия он превратился в масштабный форум.