Новость о смерти монарха застала ФК «Арсенал» во время игры
Новость о смерти Елизаветы II застала английский футбольный клуб «Арсенал» прямо во время матча Лиги Европы, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».
Второй тайм их игры против швейцарского «Цюриха» начался с минуты молчания на стадионе.
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