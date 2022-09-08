Один человек пострадал в результате столкновения трёх автомобилей
В Пскове на Аллейном переулке у дома №8 произошло столкновение трёх автомобилей.
В результате ДТП пострадал 60-летний водитель автомобиля Renault Logan, госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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